شركة «De La Rue PLC» تهنئ مصر بإصدار الـ10 جنيهات البوليمر.. وهذا سر التشابه

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، عن طرحه ورقة نقدية فئة عشرة جنيهات بلاستيكية "من خام البوليمر"، وذلك للمرة الأولى، مشيرًا إلى أنه تم إنتاجها في دار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم.

وأكد المركزي المصري أنه لن يتم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من الورقة النقدية فئة العشرة جنيهات واستمرار العمل بها وتداولها.

وبحسب ما ذكره المركزي فإن طرح العملة الجديدة يأتي في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وعقب طرح العشرة جنيهات البوليمر، أشاد عدد من المصريين بها، إلا أن البعض حاول اتهام مصر بأنها سرقت تصميم العشرة جنيهات من تصميم العشرة جنيهات الإنجليزية، وذلك لتشابه التصميم والألوان، إلا أن شركة DE LA RUE نشرت عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "تهانينا للبنك المركزي المصري على إطلاق عملته الجديدة فئة العشرة جنيهات.. تمثل الورقة النقدية التي صممتها شركتنا وتم تداولها بداية انتقال لمزيد من فئات البوليمر".

وعقب نشر الشركة هذه التدوينة، تبين أن التشابه بين العشرة جنيهات المصرية والأجنبية ليس سرقة بل تشابها، لأن نفس الشركة واحدة هي التي صممت الفئة الجديدة من العشرة جنيهات.

جدير بالذكر أن دي لا رو بي ال سي (De La Rue PLC) هي مجموعة متخصصة في توريد معدات طباعة الأوراق النقدية ومنتجات الأمن، وتنتج الشركة ما يقرب من 150 عملة وطنية وحلول المعاملات الكهربائية وأنظمة الهوية، وتشمل العناصر الأمنية المختلفة الخاصة بها الطوابع والقسائم وجوازات السفر والشيكات السياحية ورخص القيادة وآليات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الأوراق المالية والخيوط والأشرطة المسيلة للدموع.