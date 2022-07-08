الجمعة 08 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من الصيغة إلى التوقيت.. كل ما تريد معرفته عن تكبيرات العيد

الحجاج
الحجاج
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يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى الذي يحل غدا السبت، حيث إنه من أهم الأعياد لدى المسلمون، وتكثر عمليات البحث عن تكبيرات العيد بصيغتها الصحيحة مع محاولة معرفة فضلها، والحكمة من تكبيرات العيد تأتي فرحًا من العبد على قدوم عيد الأضحى المبارك. 

واختلف الفقهاء حول توقيت تكبيرات العيد ويرجع السبب فى ذلك - كما يقول ابن رشد - إلى أنه لم يرد نص شرعى فى القرآن الكريم أو فى السنة المطهرة يحدد وقت هذا التكبير بما يرفع الخلاف، وإنما عرف المسلمون ذلك عن طريق عمل الصحابة، وقد اختلفوا فيه، فاختلف الناس من بعدهم.

صيغة تكبيرات العيد 2022

الصيغة المشهورة التي درج عليها المصريون شرعية وصحيحة، ومن صيغ التكبير: «الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» فثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف، سواء بتثليث التكبير الأول أو تثنيته.

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الحكمة من تكبيرات العيد

المراد بالتكبير في العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، ومن أجل ذلك شُرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند النحر في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة.

وقت تكبيرات العيد

تبدأ تكبيرات العيد بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصل مع الإمام فيكبّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

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