الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يعزي اليابان في وفاة رئيس الوزراء الاسبق شينزو آبى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه و خالص عزائه ومواساته للشعب اليابانى الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، داعيا الله أن يلهم اسرته الصبر والسلوان، وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار. بحسب ما نشر  بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف الرئيس، إن شينزو آبي كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً لمصر، وداعماً قوياً لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

هل صيام يوم عرفة فرض على كل مسلم؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

بعد اغتياله صباح اليوم.. من هو شينزو آبي أشهر رئيس وزراء لليابان؟

قبل العيد.. مواعيد قطارات الوجه القبلي على خط أسوان - القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 3873 مواطنا خلال النصف الأول من عام 2022

الرئيس الفلسطينى يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلى

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟