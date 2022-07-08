الرئيس السيسي يعزي اليابان في وفاة رئيس الوزراء الاسبق شينزو آبى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه و خالص عزائه ومواساته للشعب اليابانى الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، داعيا الله أن يلهم اسرته الصبر والسلوان، وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار. بحسب ما نشر بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف الرئيس، إن شينزو آبي كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً لمصر، وداعماً قوياً لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها.