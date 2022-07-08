بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأكبر على جبل عرفات

يؤدى المسلمون القادمون من شتى بقاع الأرض، اليوم الجمعة التاسع من ذى الحجة، ركن الحج الأكبر بالوقوف على جبل عرفات.

وبات ضيوف الرحمن ليلتهم في منى الخميس 7-7-2022، حيث تحركوا فجر اليوم الجمعة متجهين إلى جبل عرفات لتأدية ثانى مناسك الحج، بواسطة حافلات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ويوم عرفة هو اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى على أهل الموقف بجبل عرفات ويباهي بهم الملائكة، والوقوف على صعيد عرفات فخر لكل إنسان، كما أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة تالية.