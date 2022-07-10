المصري تصدر رواية «رجل في الغربة» للكاتب وليد حمدي

أصدر الكاتب وليد حمدي، عن دار المصري للنشر والتوزيع، رواية "رجل في الغربة"، للمشاركة بها في الدورة الجديدة من معرض الإسكندرية للكتاب، المقرر اقامتها الفترة المقبلة، في مكتبة الإسكندرية.

ويشارك في المعرض العديد من دور النشر المصرية، والأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

وتحكي الرواية قصة رجل عاش مغتربا عن بلده قرابة النصف قرن من الزمان، وعاد بعدها ليجد ملامح بلدته الصغيرة تغيرت تماما، ولم يعرفه أحد، واتهمه أهالي البلدة الصغيرة بالسرقة، لعدم معرفة أحدا به، بعدما رحل كل من كان يعرفه، ولانقطاعه عن التواصل مع الجميع طيلة الفترة، خاصة إنهم ظلوا أنه توفي أو مات في الغربة، إثر تعرض الدولة التي كان فيها لحروب متعددة راح ضحاياها الآلاف من المواطنين.

ويرسم الكاتب للقراء إطار الحكاية العام المكاني والزماني؛ ويفهم من سياق الوصف أن هذه الرجل كانت أحد أفراد ابناء عائلة كبيرة، مات جميعهم في معركة على الثأر، ولم يتبقى منهم سوى القليل، وهروبوا من البلد، إلى بلاد أخرى، غير معلومة لهم.