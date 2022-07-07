الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوني كورليوني نجم «العراب».. وفاة الممثل الأمريكي جيمس كان

جريدة الدستور
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توفى الممثل الأمريكى «جيمس كان» الذي شارك في فيلم العراب عن 82 عامًا.

ولد جيمس كان في 26 مارس 1940 وهو ممثل أمريكي، ومعروف بأدوار البطولة في أفلام كثيرة مثل العراب، بؤس وإل دورادو وأيضًا في المسلسل الشهير لاس فيجاس.

ومن أشهر وأهم أدواره سوني كورليوني في الجزء الأول من فيلم العراب، حيث جسد شخصية الأخ الأكبر العصبي المتهور، الذي يحمل المسئولية بجوار أبيه فيتو كورليوني والذي يتعرض للاغتيال في منتصف الفيلم على يد منافسي والده، ويقتل بطريقة بشعة، ويعتبر دور سوني من أهم الأدوار التي جسدها جيمس كان طوال مسيرته.

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