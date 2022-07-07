الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة لمنتخب اليد: فخورون بكم وننتظر منكم البطولة الإفريقية

جريدة الدستور
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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفوج الأخير من البعثة المصرية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط ومنهم المنتخب المصري لكرة اليد وأبطال الشراع وألعاب القوى ورفع الأثقال، والسلاح اضافة إلى البعثة الإدارية المرافقة وذلك علي متن طائرات خاصة قامت بتوفيرها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، ومختلف الجهات، فى إطار تهيئة المناخ العام حول جميع اللاعبين المشاركين بمنافسات الدورة، بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المهندس هشام حطب، ولفيف من رؤساء الاتحادات الرياضية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة وروابط الرياضية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بنتائج البعثة المصرية في منافسات دورة ألعاب المتوسط، والتي حلت فيها بعثة مصر في المركز السادس بعدما حصدت 51 ميدالية متنوعة في الدورة التي أقيمت في مدينة وهران بالجزائر بمشاركة 26 دولة خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو الجاري.
وجدد الوزير تأكيده أن الدولة المصرية تساند جميع أبطالها الرياضيين وتقف خلفهم في سبيل تحقيق أفضل النتائج والفوز بالميداليات في البطولات المختلفة، مضيفًا ان دورة ألعاب البحر المتوسط تعتبر استعدادًا قويًا للمنافسة بقوة في الأولمبياد القادمة.
كما لفت وزير الرياضة إلي أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذي ترعاه الوزارة وتشرف عليه، بدأ يؤتي بثماره في البطولات المختلفة حيث تمكن لاعبوه من حصد الميداليات ويستمر البرنامج بتخريج لاعبين آخرين ليكونوا نواة قوية تدعم المنتخب وتخريج جيلا جديدا من الرياضيين.


وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" النتائج الجيدة التي حققتها البعثة المصرية في بطولة البحر المتوسط، تؤكد إننا لدينا ذخيرة من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا، ونسعى لتحقيق 10 ميداليات في أولمبياد 2024 من خلال الإستراتيجية طويلة المدى التي وضعتها الوزارة لصناعة البطل الأولمبي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة لتحقيق الأفضل للرياضة المصرية، وهو ما تحقق في  بطولة ألعاب البحر المتوسط، وشاهدنا تفوق واضح للبعثة المصرية".


وجاءت ميداليات مصر في الدورة بواقع 13 ذهب و15 فضه و23 برونز ، وشاركت البعثة المصرية في البطولة في 19 رياضة تتمثل فى " رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز".

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