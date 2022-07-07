المعمل الجنائى يعاين حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

قررت النيابة العامة بالجيزة، انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، لمعرفة أسبابه والوقوف على ملابساته.

كانت الحماية المدنية تلقت إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.