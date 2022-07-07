الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب وجبة.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في البحيرة

اسعاف
اسعاف
ads

شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اصابة 6 أشخاص بحالة تسمم  غذائي داخل منزلهم بمساكن الطرانة  التابعة للمركز وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد باستقبال المستشفى مصابين بحالة تسمم إثر تناول وجبة غذائية داخل منزلهم بمساكن الطرانة التابعة لذات المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اصابة 6 أشخاص تسمم غذائي المستشفى البحيرة وجبه غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

معايدات عيد الأضحى 2022 بالعامية والفصحى بين الأهل والأقارب

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية 2022 للصف الثالث الثانوي

بث مباشر| «الدستور» في سرادق عزاء نيرة أشرف بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم