بسبب وجبة.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في البحيرة

شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اصابة 6 أشخاص بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم بمساكن الطرانة التابعة للمركز وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد باستقبال المستشفى مصابين بحالة تسمم إثر تناول وجبة غذائية داخل منزلهم بمساكن الطرانة التابعة لذات المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.