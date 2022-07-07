البيت الأبيض: اجتماعات «بايدن» مع العاهل السعودي ستضم ولي العهد

قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء مجلس التعاون الخليجي أثناء جولته في الشرق الأوسط ستشمل محادثات ثنائية مع العاهل السعودي وفريقه القيادي، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن أمن الطاقة والأمن القومي من بين الموضوعات التي سيبحثها الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال جولته في الشرق الأوسط، معربًا عن ترحيبه برئاسة المملكة العربية السعودية ودورها بقيادة "أوبك +".

وفي وقت سابق، قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، لمصر في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة العربية في الأيام المقبلة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحضور القمة الخليجية بمشاركة مصر والأردن والعراق.

وأضاف فرج، أن الهدف الرئيسي من زيارة جون بايدن للمنطقة هو إمداد أوروبا بالغاز المصري الخليجي.

ولفت إلى أن القادة العرب يريدون توحيد الموقف العربي قبل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، كما أنه لابد من طرح أزمة اليمن على مائدة الحوار مع الرئيس الأمريكي.

وأردف اللواء سمير فرج، أنه كان لابد من التنسيق المصري السعودي العربي قبل زيارة بايدن للمنطقة، لافتًا إلى أن مصر تريد توحيد الموقف العربي أمام الرئيس الأمريكي، وأن الرئيس السيسي بحث مع الأمير محمد بن سلمان موقف القضايا التي سيتم طرحها في لقاء الرئيس الأمريكي.