الحبس عامًا لـ«مستريح دشنا» وبراءة المتهمة الثانية

قضت محكمة مستأنف قنا حضوريًا في الجنحة رقم 6047 لسنة 2021 جنح دشنا والمستأنفة برقم 2594 لسنة 2022 مستأنف قنا بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيًا بحبس المتهم حافظ أحمد والشهير بمستريح دشنا سنة وبراءة المتهمة الثانية إيمان محمد بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيًا وقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهام.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود حجازي وأحمد عز وبحضور محمود عبد اللطيف وكيل النيابة وبأمانة سر حسن إبراهيم ودياب علي وشحاتة أحمد.

كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت إليهما اتهامات بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهموهم بواقعة تجافي الحقيقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.

وبجلسة المرافعة الختامية حضر المتهمون بشخصهما ومحامٍ وطلب البراءة وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهمة الثانية إيمان سعد محمد بأن الاتهام المسند إليها تحيط به من جوانبه جميعًا ظلالًا كثيفة من الشكوك والريب لاتطمئن إليه المحكمة وإن أقوال المجني عليهم جاءت متضاربة ومتناقضة فيما يخص اتهامهم للمتهمة الثانية فالقليل منهم اتهم المتهمة الثانية بالنصب والباقي قرروا عدم اتهامهم لها.