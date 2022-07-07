الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لاعبو المؤسسة العسكرية حققوا 25 ميدالية متنوعة

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين بعد إنجازات دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر 2022

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الرياضية من أجل بناء قاعدة من الأبطال الرياضيين القادرين على التميز والريادة بمختلف الألعاب الرياضية، حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة المشاركين ضمن البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" تحقيق 25 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، 11 ميدالية برونزية لترفع القوات المسلحة أرصدتها فى الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

كان فى استقبال الأبطال الرياضيين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ احتفاء بما حققه أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية من إنجازات بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022".

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب المصرى احتفالاً برفع العلم المصرى خفاقاً فى ذلك المحفل الدولى، فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية، بما يعظم من قدراتهم الرياضية التى تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات.

الجدير بالذكر فقد حقق الميدالية الذهبية كل من نعمة سعيد، وبسنت حميدة (ميداليتين) لكل منهما، وحصد كل من محمد السيد سامى، محمد عبدالموجود، عمرو رضا، فريال أشرف الميدالية الذهبية، فيما حقق الميدالية الفضية كل من كريم أبوكحلة، أحمد عبدالغنى (ميداليتين) لكل منهما، وحصد كل من عبداللطيف منيع، عبدالله ممدوح الميدالية الفضية، فيما حقق الميدالية البرونزية أحمد جابر (ميداليتين)، وحصد كل من أحمد سيد على، بسمة عماد إبراهيم، يسرى سامى، سمر حمزة، على أبوالقاسم، ضحى هانى، يوسف محمد بديع، هيثم فهمى، نور الدين هانى الميدالية البرونزية.

يأتى هذا الإنجاز تتويجًا للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية، يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لحصد البطولات بمختلف الألعاب الرياضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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