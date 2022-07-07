تجديد حبس فتاة بتهمة سرقة شقة سيدة عقب تخديرها فى الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس فتاة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة شقة سيدة عقب تخديرها، والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغاً من ربة منزل يفيد بقيام فتاة بسرقة شقتها، بعدما قامت بتخديرها وتمكنت من الاستيلاء على محتويات مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل المنزل وقامت بالفرار، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد هوية المتهمة وتم القبض وتبين أنها تدعى "د.م" عليها، وعثر بحوزتها على كمية من مخدر الهروين بلغت 15 جراما.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها إعادة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.