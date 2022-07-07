الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي بيترو لتلف شهيد بابوا

تحي الكنيسة الكاثوليكية ذكري الطوباوي بيترو لتلف شهيد بابوا، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: ولد بيترو لتلف في عام 1912م بجزيرة ميلانيزيا (البريطانية الجديدة) اليوم المقاطعة الشرقية لبابوا غينيا الجديدة. والده أنجيلو توبويا زعيم قبلي مؤثر وكاريزمي، والذي لعب دورًا أساسيًا في نشر الإنجيل في أرضه. وأمه ماريا إيتومول، مسيحية متحمسة، عرفت كيف تربي أولادها على الإيمان المسيحي الكاثوليكي كما تعلمت من المبشرين الأوربيين تم تعميدهم وينتميان إلى الجيل الأول من المسيحيين في تلك المنطقة. فتعلم بيترو من والده القيادة ومن أمه التمسك بالحياة الروحية والعطف على الفقراء. موهوب بشكل مدهش للتعليم، ومتذوق ممتاز للكتاب المقدس، قادر على التواصل مع الجميع، وله تأثير قوي خاصة على الشباب. في عام 1936، عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا، تزوج من بولا فاربيت، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ويبدو أنها خلقت خصيصًا له، لأنها تشاركه إيمانه ومثله وأهدافه والتزامه.

وتابع: إن اتحادهم هو اتحاد تدعمه الصلاة اليومية وقراءة الكتاب المقدس: في منزلهم يمكنك أن تتنفس الإيمان الذي يعيش ويشهد ثم ينتقل أيضًا إلى الأطفال الأوائل الذين أنجبوهم. في عام 1942، هاجم الجيش الإمبراطوري الياباني واحتل المنطقة بأكملها، مستهدفًا على الفور الإيمان المسيحي الذي أتى به الغربيون.

وأضاف: تم طرد جميع المبشرين الأوروبيين أو اعتقالهم في معسكرات الاعتقال ودمرت جميع الكنائس الكاثوليكية. الشخص الوحيد الذي بقي "في الميدان" هو بيترو أولاً وقبل كل شيء لأنه من السكان الأصليين ثم لأنه شخص عادي، بطبيعته وبساطته تولى مسؤولية الجماعة المسيحية التي تُركت بدون كاهن: كان يعمد المهتدين الى المسيحية، ويتابع المرضى والمحتضرين، ويحضر حفلات الزفاف، ويحرس القربان المقدس، إنه مدرك للمخاطر التي يتعرض لها، لكنه مقتنع قبل كل شيء أنه يجب عليه "إعطاء الأولوية لله ، كان الجنود اليابانيون يراقبونه عن كثب ، مدركين أن لديهم أسوأ عدو يمكن هزيمته كنقطة مرجعية للكاثوليك في المنطقة. تصبح الأمور سيئة بالنسبة له عندما يتخذ موقفًا واضحًا ضد تعدد الزوجات المنتشر في تلك المناطق كان ينادي بالوحدة وعدم الانفصال وهما من الخصائص التي لا غنى عنها للزواج الكاثوليكي ويصرخ بيترو مرارًا وتكرارًا بصوت عالٍ بحزم يوحنا المعمدان من زنزانته ضد أخطاء هيرودس، كما أنه عارض شقيقه، الذي تزوج بالفعل من زوجة ثانية، ألقوا القبض عليه في عيد الميلاد عام 1944م واعتقلوه في معسكر اعتقال، فكان حزيناً لأن الجماعة المسيحية تركت بدون مرشد روحي لها. وفشلت عدة محاولات لتحريره التي نظمها الميثوديون بالاتفاق مع بعض الكاثوليك. فأراد اليابانيون التخلص بسرعة من هذه الشهادة المزعجة للإنجيل: في ليلة 7يوليو 1945، قام طبيب ياباني برفقة ضابطين بقمعه بحقنة قاتلة. فمات بيترو لتلف الشهيد من أجل الإيمان والدفاع عن قدسية ووحدة الزواج المسيحي الكاثوليكي، “تم تطويبه على يد يوحنا بولس الثاني في 17يناير 1995م”.