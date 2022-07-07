الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الثقافة

صدر حديثًا

«أنسى ديوان شعرى».. ديوان من أشعار الشهيد «منسى»

الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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صدر حديثا ديوان شعر بعنوان «أنسى ديوان شعري»، من تأليف العقيد أركان حرب الشهيد أحمد صابر منسي، وهو يضم مجموعة من القصائد التي كتبها الشهيد قبل رحيله.

وجاء في مُقدمة الديوان: «كان الشهيد منسي ذا فكر، واطلاع، وكان قارئًا مُجدًا، ومُثقفًا جادًا، فلا يوجد علم له علاقة من قريب أو من بعيد بمجاله إلا وكان له اطلاع عليه، وما من كتاب قرأ فيه إلا كان له كمال التأثير فيه، ومع ذلك كان له قلمه الخاص الذي يكتب به هُنا وهناك، ورُغم ذلك فإنه ليس له مؤلفات بعينها، إنما كانت له كتابات كثيرة مُتفرقة، وله ديوانه هذا الذي قد حوى أكثر من عشرين قصيدة، قد وفقنا الله تعالى لجمعها».

وأيضًا: «وإني بتوفيق الله تعالى، وبعد استخارة الله، عز وجل، واستشارة أسرته، وفقني الله تعالى ليكون عنوان الديوان (أنسي)، وذلك لما كان يعيشه الشهيد من إيناس، واستئناس بأرض الفيروز سيناء، فكان كلما أراد أن يأنس أمسك بقلمه، وأنس بما تخطه يمينه من إلهام الله له، فعبر وحبر من نبضات قلبه بكلمات في حب مصر، وقد وجدت ذلك خلال قرأتي مخطوطاته التي كتبها بيده وبالأنس الذي كان يستشعره ويأنس به أثناء الكتابة، فكأن لسان حاله يقول هنا أنسي.. لذلك كان عنوان الديوان أنسي».

وكذلك: «وستجد هذه المخطوطات في مقابلة كل قصيدة تم العمل عليها، فمتع عيونك بالنظر إلى خط شهيد قدم روحه حبا لله ولوطنه وأرضه».

وجاءت أول قصيدة في الديوان بعنوان «سليلة الملكات أنت»، ويقول فيها:

أتسألوني عن حالها

هي كل صفة وعكسها

خبرة دهر وهنية

شر قد مسها

أتعجب أنت من قلبها؟!

تعجب.. فلا يوجد مثلها

حمقاء ذكية رضية

صفان أعجز عن عدها

تأمر تطاع حبيبتي

لا أملك أبدًا ردها

أنسي ديوان شعري قصائد الشهيد أحمد المنسي الشهيد أحمد المنسي ديوان شعر أنسي لأحمد المنسي العقيد أركان حرب الشهيد أحمد صابر منسي

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