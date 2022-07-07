الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة للتشاجر بها في السلام

حبس
حبس
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أمرت نيابة السلام بحبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة للتشاجر بها مع آخر ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بحيازة سلاح ناري بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام ب حبس عاطل حيازة سلاح ناري

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