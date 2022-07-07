الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ محادثات ضحايا «طبيب شرعي» مفصول ادعى قدرته على مخاطبة الموتى

جريدة الدستور
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتفريغ سجل مكالمات ومحادثات واتساب وماسنجر الخاصة بطبيب شرعي مفصول ادعة عبر ظهوره علة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية قدرته على التحدث مع الموتى، وكذلك تفريغ سجل مكالمات ضحاياه من شركات الاتصالات الخاصة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات وقال: "أنا عملت كده ونصبت فعلاً على ناس.. أنا ما بعرفش أتواصل مع الأموات بس كانت طبيعة شغلي بتخليني أتخيل كده.. لقيت الموضوع بيجيب فلوس من الناس فقررت أشتغل بيه لحد ما أتقبض عليا أنا وشريكي".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على طبيب مفصول، شهير بمستريح الطب الشرعي، لادعائه القدرة على الحديث مع الجثث ومعرفة أسباب وفاتها، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين، من خلال الظهور في قنوات فضائية وكذلك إصدار مجموعة من المؤلفات والكتب التي تروج لقدرات خارقة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتداول إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والإحتيال على المواطنين.

وبالفحص أمكن التواصل إلى إحدى السيدات من المجني عليهم والتي أفادت بقيام المتهم  بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت (92 ألف دولار أمريكي) بزعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين ولكنه قام بالتحصل عليها لنفسه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة  والذي قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستغلالها في جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين – على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (سيارة، كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول- عقود تمليلك لشقتين سكنيتين).

وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة النصب بالإشتراك مع أحد الأشخاص أمكن تحديده وضبطه وبحوزته (سيارة – 2 هاتف محمول ) وقررا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

نيابة القاهرة الجديدة طبيب شرعي مفصول التحدث مع الموتى

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