العثور على جثة شاب داخل شقة فى حلوان

عثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة شاب عربي الجنسية في العقد الثالث من عمره داخل شقته بمنطقة حلوان نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كامله، وعدم وجود أى إصابات بجسده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران عيانًا للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وسبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.