مصرع سيدة وإصابة 3 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 3 آخرين بحروق متفرقة بالجسم، اليوم، وذلك على إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية كوم إدريس التابعة لمركز ومدينة جهينة غربى سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام للعلاج، بينما جاري نقل الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بمنزل عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز ووجود جثة ومصابين، وتمت السيطرة على الحريق وإخمادة بمعرفة قوات الحماية المدنية، ومنع وصوله لباقى المنزل أو المنازل المجاورة.

بالفحص تبين خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة، بنشوب حريق قبل قليل بمنزل مكون من 3 طوابق ملك فتحى . م ا عقب حدوث إنفجار أسطوانة بوتاجاز.

نتج عن الإنفجار وفاة صافيناز . إ . درويش وإصابة دعاء . ع . ع وعبير . ف. م . ع وأنوار . ف . ا تم نقل المصابات الثلاثة لمستشفى طهطا العام لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وجار نقل الجثة عقب صدور قرار الجهة المختصة.

تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه، وتجرى الأن عملية التبريد لمكان الحريق، وتم تعيين الخدمات الأمنية للازمة لمكان الحادث وانتقل الأجهزة المحلية والأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجار المتابعة جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.