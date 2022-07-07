الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

مصرع 3 وإصابة 5 فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

جريدة الدستور
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم. 

وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

حادث انقلاب ميكروباص طريق أسيوط الصحراوى

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