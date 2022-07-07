نص تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022 مكتوبة وكاملة

مع صباح اليوم الخميس الذي يوافق يوم التروية، يفصلنا عن عيد الأضحى يوم واحد، من هنا فالبحث عن تكبيرات عيد الأضحى كاملة تشغل بال العديد، حيث أصبحت محل بحث للعديد من المسلمين الذين يستعدون لتأدية صلاة الأضحى المبارك السبت 9 يوليو 2022، وتصدرت محركات البحث العالمية حيث يرغب المصريون في معرفة التكبيرات لترديدها كونها جزء من شعائر وسنن العيد كما أنها تحيي روحه وبهجته.

صيغة تكبيرات عيد الاضحى 2022 كاملة

هناك أكثر من صغيرة لتكبيرات العيد أشهرها التالية:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

صيغة تكبيرات العيد مكتوبة وفقًا للأئمة

تكبيرات عيد الأضحى كاملة 2022 كاملة مكتوبة فهناك صيغة أخرى يمكن ترديدها على نهج الإمامين أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وهي: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى هذه الصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، وصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا»

وهناك عدد صيغ من تكبيرات عيد الأضحى نُقلت عن الصحابة، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد» قالها الصحابيّ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى

من السنة المحمدية أن صلاة عيد الأضحى تُصلى ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

وأما هيئة الصلاة فيكبر في الركعة الأولى سبعًا من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق، وفي الركعة الثانية يكبر خمسًا ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

واستند الفقهاء في ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثًا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف».