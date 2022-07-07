الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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لقى شاب بمحافظة الشرقية مصرعه، أثناء عبوره طريق بلبيس - السلام الصحراوى، اصطدمت به سيارة مسرعة، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد أمين. ح " 20 عامًا مقيم دائرة مركز بلبيس جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية أثناء عبور الشاب الطريق  الإقليمي عند نزلة طريق بلبيس السلام الصحراوى، اصطدمت به سيارة مسرعة وتوفى فى الحال.

بالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الشرقية السلام الصحراوى مستشفى بلبيس

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وائل لطفي

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