روسيا والصين وإيران تستعد لمناورات عسكرية واسعة النطاق فى أمريكا اللاتينية

تستعد روسيا والصين وإيران لسلسلة من المناورات العسكرية واسعة النطاق في أمريكا اللاتينية، حسب موقع The Washington Free Beacon، عن مركز Center for a Secure Free Society.

وأشارت الموقع إلى أن "إيران وروسيا والصين تستعد لسلسلة من التدريبات العسكرية المهمة في أمريكا اللاتينية كعرض للقوة، مما يشير إلى أن قوات هذه الدول يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة".

ووفقًا للمركز، ستشارك 10 دول أخرى في مناورات Sniper Frontier في نصف الكرة الغربي، بالإضافة إلى روسيا والصين وإيران كما ستستضيف فنزويلا التدريبات في منتصف أغسطس.

ويشير الموقع إلى أن خطط هذه التدريبات هي أوضح دليل على كيفية قيام خصوم الولايات المتحدة في المنطقة بتطوير العلاقات مع روسيا والصين وإيران.