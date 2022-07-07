اليونان تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد مجهول المنشأ

أعلنت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان "EODY"، عن تسجيل أول وفاة طفل مرتبطة بالتهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ.



وجاء في بيان صدر عن المنظمة: "الطفل يبلغ من العمر 13 شهرًا، تم إدخاله إلى عيادة الأطفال الخاصة بسبب ارتفاع درجة الحرارة لمدة يومين والخمول".

وأضافت: "أثناء الفحوصات، تم اكتشاف فشل كبدي ووذمة دماغية، وعلى الرغم من جهود الأطباء، توفي الطفل".

وتم الإبلاغ عن 11 حالة أخرى في اليونان ظهرت عليها أعراض التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ لدى الأطفال، وأغلبها لم تكن هناك حاجة إلى علاج خاص، ولم تكن مصحوبة بمضاعفات.

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 920 حالة من هذا القبيل في 33 دولة في جميع أنحاء العالم، وتطلبت 45 حالة (5%) زراعة كبد، وانتهت 18 حالة (2%) بالوفاة، مؤكدة أنه "في الأسابيع الأخيرة شهد العالم تراجعًا مطردًا في حالات الإصابة بالمرض".