الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد

نور الزاهد
نور الزاهد
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قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد بعد تصالح الطرفين.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من أفراد الأمن الإداري بمول شهير يفيد بوقوع مشادة كلامية بين فتاة وعامل.

واتهمت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد عاملا في العقد الخامس من عمره بالتحرش بها لفظيا ومضايقتها.

وبمناقشة العامل أنكر قائلا: "أنا معملتش حاجة ومجتش جنبها"، واتهمها بسبه، فيما تبادل الطرفان الاتهامات وجرى اقتياد طرفي المشاجرة إلى قسم الشرطة، حيث تم إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بعد تصالح الطرفين.

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