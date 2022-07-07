الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: ملتزمون بمواجهة التهديد الإيرانى لإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأربعاء، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك التهديد الإيراني".

وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى الاحتفال بالشراكة مع إسرائيل خلال زيارته المقبلة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد بلينكن للبيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين.

وكان بلينكن قد ناقش مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مكالمة هاتفية الخميس اقتراح رفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب.

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