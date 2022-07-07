الخميس 07 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اليوم.. بعثة مصر تعود من الجزائر بعد المشاركة فى البحر المتوسط

بعثة مصر من الجزائر
بعثة مصر من الجزائر
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تعود ظهر اليوم الخميس، بعثة مصر إلى القاهرة، قادمة من الجزائر على متن طائرة خاصة، بعد المشاركة في دورة ألعاب المتوسط بوهران، والتي اختتمت منافساتها أمس الأربعاء، حيث يقام حفل الختام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

واحتلت مصر المركز السادس بشكل رسمي في جدول الترتيب العام للدورة، وحققت مصر المركز السادس بإجمالي 13 ميدالية ذهبية، و14 فضية، و23 ميدالية برونزية، ثم تراجعت صربيا إلى المركز السابع برصيد 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات و9 ميداليات برونزية.


وواصلت إيطاليا احتلال الصدارة في المركز الأول بإجمالي 48 ميدالية ذهبية، و50 فضية، و61 ميدالية برونزية، فيما ظلت تركيا في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية ذهبية، و26 فضية، و37 برونزية، واحتفظت فرنسا بالمركز الثالث بإجمالي 21 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و36 ميدالية برونزية.

وفي ذات الجدول، احتلت الجزائر المركز الرابع بواقع 20 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و16 أخرى برونزية، ثم صعدت كذلك إسبانيا إلى المركز الخامس بإجمالي 14 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و25 برونزية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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