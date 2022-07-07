مواقيت الصلاة اليوم فى مصر ودعاء الصباح

فُرض على المسلمون أداء خمس صلوات في اليوم، لذا يهتموا يوميًا بمتابعة مواقيت الصلاة والتي تتغير مواعيدها باختلاف فصول السنة الأربعة كما تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى مع اختلاف خطوط الطول التي تحدث فروق وقتيه.

ويحدد علم الفلك والساعات الفلكية المنتشرة الآن في المدن والقرى مواقيت الصلاة بدلّا من اعتمادهم قديمًا على حركة الشمس وحدها.



وتعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر في عدد من محافظات مصر كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

*وقت أذان الفجر 3:14 ص

*موعد صلاة الظهر 11:59 ص

*وقت أذان وصلاة العصر 35: 3

*موعد أذان وصلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:33م



مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية

وقت أذان وصلاة الفجر 3:13 ص

موعد أذان وصلاة الظهر 12:04

موعد أذان وصلاة العصر 3:43

موعد أذان وصلاة المغرب 7:08 م

موعد أذان وصلاة العشاء 8:42 م.

مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ

وقت أذان وصلاة الفجر 3:11

وقت أذان وصلاة الظهر 11:47

موعد أذان وصلاة العصر 3:18 م

وقت أذان وصلاة المغرب 6:44 م

وقت أذان وصلاة العشاء 8:12 م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

وقت أذان وصلاة الفجر 3:27 ص

موعد أذان وصلاة الظهر 11:53 ص

موعد أذان وصلاة العصر 16: 3

موعد أذان وصلاة المغرب 6:44 م

موعد أذان وصلاة العشاء 8:09



مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

صلاة الفجْر 3:28

الشروق 5:08

صلاة الظُّهْر 12:02

صلاة العَصر 3:31

صلاة المَغرب 6:55

صلاة العِشاء 8:24



مواقيت الصلاة اليوم في مرسى مطروح

صلاة الفجْر 3:26

الشروق 5:13

صلاة الظُّهْر 12:16

صلاة العَصر 3:55

صلاة المَغرب 7:19

صلاة العِشاء 8:53

دعاء الصباح

اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر. حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم. اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.