الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية
ads

تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة وتصدير الفاكهة.

 كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة وتصدير الفاكهة.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص بتضررهم من "أحد الأشخاص" لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيكا بنكيا لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

وكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

جهات التحقيق متهم الاستيلاء أموال المواطنين توظيفها تجارة الفاكهه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

وائل لطفى يحاور إبراهيم عبدالمجيد (4-2): بحثت عن وظيفة يمكن «التزويغ» منها حتى أتفرغ للكتابة

ارتفاعًا بنسبة 31%.. «التصديرى للصناعات الهندسية» يستعرض إنجازات 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

أسماء محفوظ

ليفل جديد.. أصل هى اللى استفزته!

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم