التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالنزهة

تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة وتصدير الفاكهة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة وتصدير الفاكهة.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص بتضررهم من "أحد الأشخاص" لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيكا بنكيا لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

وكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.