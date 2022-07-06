مسابقة الـ30 ألفًا.. لينك تقديم وزارة التربية والتعليم الرسمى والخطوات بالتفصيل

مسابقة الـ30 ألف معلم تشغل بال جميع الآلاف من خريجي كليات كليات التربية والآداب والكليات المناظرة من التخصصات المختلفة، خاصةً أنهم انتظروا لسنوات كثيرة لفتح باب التعيين مرًة أخرى فهناك دفعات يمتد عمر تخرجها لـ 10سنوات لكن لم تحظ بتعيين.

فتح لينك تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم الرسمي

فُتح الباب من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وذلك منذ يوم السبت الماضي الثاني من يوليو، وباب التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم 2022 إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية، وهي المرحلة الأولى حيث من المفترض أن يتم تعيين 150 ألف معلم على مدار عدد من السنوات، كي يتم سد عجز المدارس في المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

منذ لحظة التقديم وارتفع البحث من خلال الخريجين في محافظات مصر المختلفة عن رابط التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم، والتي اقتصرته وزارة التربية والتعليم على التقديم الإلكتروني فقط ويمكن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من هذا الرابـــط

وهو رابط تابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن المقرر غلق باب التقدم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 يوم 24 من يوليو الجاري، ولا يتوقف التقديم خلال إجازة عيد الأضحى.

عدد الوظائف المتاحة في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم 2022، وأن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال، تقدر بـ 15.187 ألف وظيفة، وبلغ عدد الأماكن الشاغرة في وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) نحو 14.813 ألف وظيفة أي بإجمالي 30 ألف معلم.

شروط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

مصري الجنسية

لا يزيد عمر المتقدم علي 35 عاما

حسن السيرة والسمعة

أن لا يقل التقدير العام للخريج عن جيد

أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة ولم يتم بدء الامتحانات بعد

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم في المرحلة الأولى أن يكون المتقدم أحد خريجي الأقسام التالية بكلية التربية والتعليم أو التربية النوعية (تعليم أساسي- ابتدائي/ معلم فصل.

التقدير العام لا يقل عن جيد للمتقدمين على وظيفة (معلم فصل).

غير محكوم عليه بأي عقوبة جنائية من قبل.

لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

يكون المتقدم خريج كلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي أو ابتدائي.

أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة رياض الأطفال أن يكون خريجي كلية تربية رياض الأطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال- طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض الأطفال، كما يلزم أن يكون تقدير المتقدم لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال هو "جيد".

الأوراق المطلوبة في مسابقة الـ30 ألف معلم 2022

وفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه يتلزم توفير بعض المستندات وتحميلها على موقع مسابقة 30 ألف معلم 2022.

صورة شخصية واضحة وحديثة 4*6

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم (الوجهان)

فيش (صحيفة الحالة الجنائية) موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

صورة شهادة المؤهل الدراسي.

صورة شهادة الدبلوم المهني.

صورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور - وشهادة الخدمة العامة للإناث.

صورة شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة ذوي الهمم.

صورة من إيصال إيداع مبلغ 22 جنيها على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

مصروفات الإيداع.

خطوات التسجيل في مسابقة الـ 30 ألف معلم 2022

زيارة رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنــا .

رفع المستندات المطلوبة مثل الصورة الشخصية وبطاقة الرقمي القومي والصحيفة الجنائية والمؤهل الدراسي وصورة إيصال الدفع في البنك الأهلي أو مصر أو القاهرة.

ترفع جميع المستندات على موقع مسابقة 30 ألف معلم 2022 بالألوان.

صيغة صور المستندات المرفوعة على موقع مسابقة وزارة التربية والتعليم تكون JPG فقط.

تأكد أن حجم الصور لا يزيد على 1 ميجابايت.

احتفظ برقم التسجيل الخاص بك.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أنه في حالة مخالفة المستندات لشروط مسابقة وزارة التربية والتعليم، لتعيين 30 ألف موظف 2022 سيتم رفض الطلب تلقائيًا.