الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إدارة الحوار الوطنى تعلن قرارات الاجتماع الأول لمجلس الأمناء

جريدة الدستور
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أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، عن قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء للحوار الوطني، الذي عُقد أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت القرارات الموافق عليها عقب اجتماع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عليها هي: التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار قرار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

وتعمل اللائحة الإجرائية للحوار الوطني على تنظيم عمل الجلسات ونظام العمل، فيما تحافظ مدونة السلوك والأخلاقيات على الوجه الحضاري لجلسات الحوار الوطني.

وعُقدت أمس الثلاثاء أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع، حول أولويات العمل الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما عقد مجلس أمناء الحوار الوطني مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من جلسته الأولى، الذي ناقش خلالها تفاصيل جلسات الحوار الوطني ومواعيدها والإجراءات اللازمة بشأنها، لإعلان مُخرجات الجلسة للرأي العام.

يمكنكم الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:

https://ntaegypt1-my.sharepoint.com/.../EtchpT...

رئيس التحرير

وائل لطفي

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