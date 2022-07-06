أحمد الطاهرى رئيسًا للقنوات الإخبارية بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تعيين أحمد الطاهري رئيسا للقنوات الإخبارية التابعة للشركة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن «الطاهري» يتولى قيادة كافة الأنشطة الإخبارية في المجموعة اعتبارا من غد الخميس.

وكانت شركة المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم القطاع "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

كما يشمل القرار تطويرا شاملا لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".