الكاتب محمد الزيدي يناظر بين«الرجل والمرأة» بالإسكندرية للكتاب

طرح الكاتب محمد الزيدي أجدد مؤلفاته والتى تحمل عنوان«الرجل والمرأة» نظيران فى الجمال والحب، وذلك بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب فى دورته السابعة عشرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد التاشرين المصريين والعرب.

ويناقش الكاتب محمد الزيدي فى محتوى الكتاب فكرة، ما نصته الآية 85 من سورة الأعراف في القرآن الكريم: على ألا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض..." وأقسى أنـواع سيما الخسف، هي إهانة مشاعر إنسان وتبديد عواطفه بخيبة تنتكس به من نشوة الإندفاع في البهجة الى حضيض الإنكسار حسيرا.

حين تعبر إمرأة عن حبها لرجل فيسيء الظن متصورا تلك المشاعر الفياضة التي تفدقها عليه، محض تزلف للإسترزاق، تحت أي توصيـف شرعي أو غير شرعي.

ولأن معظم الرجال يحتكمون لجمال المرأة كبوابة للتواصل، قبل الوعي والشخصية والأريحية والحب الحقيقي والتماهي الأصيـل؛ فإنهـم يظنونها

تبغي منهم طمعا مريبا حين تتودد حبا.. ربما لأنهم لا يجيدون نشر شباك الهيمنة العاطفية المبررة التي تجذب النساء الـى رجولتهم وثقافتهم ونبل مواقفهـم وشهامة شجاعتهم التي يحتمين بها مطمثنات.

لذلك يظنونها تهدف من وراء الحب سبيلا الى

إستنزاف أموالهـم في هواها و"بعـض الظن"...

بل كله "إثم"!

يذكر أنه أفتتحت مكتبة الإسكندرية، الدورة السابعة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، على أن تستمر حتى 28 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

يقام المعرض هذا العام تحت شعار "الوعي وبناء الإنسان"، ويقدم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر، ومن بينهم: د. هيثم الحاج علي، د. علي بن تميم، إيهاب الملاح وريم خيري شلبي ود. محمود الضبع، علاء خالد، د. أسامة الأزهري ود. أسامة الشاذلي، بسنت نورالدين ومايكل راشد، هشام فهمي، وخميلة الجندي وعمر إبراهيم ورولا عادل، ميرنا المهدي، محمد صادق، طارق إسماعيل وإسلام صادق وهاني حتحوت، مصطفى عبيد وخيري حسن، شريف عارف، ووليد فكري.

ويشارك اتحاد الناشرين المصريين بعدد 65 ناشرا من أعضاء الجمعية العمومية، وحرصت الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنظيم المعرض بصورة تليق بالقيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وبتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الناشرين والمواطنين.

ويتضمن برنامج معرض الإسكندرية الدولى للكتاب العديد من الفعاليات ابتداءً من غد الثلاثاء؛ أبرزها فعاليات "طفلك مبدع"، إشكاليات اللغة العربية، وورشتى عمل الرواية والخط العربى، ولقاء مع الروائية الدكتورة رشا سمير، ومناقشة كتاب "أوراق محمود درويش" للكاتب سيد محمود.

ويحفل برنامج معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بالعديد من الفعاليات الخاصة بالثقافة الرقمية مثل ندوة "الترند وسنينه"، ولقاء مع عدد من المبدعين الفائزين بجوائز الدولة مؤخرا مثل إبراهيم عبد المجيد، ولقاء صناع مسسلسل "جزيرة غمام".

وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، ويستضيف المعرض نجوم السوشيال ميديا من الشباب، ويخصص عدة لقاءات وندوات عن المرأة.