عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى
عيد الأضحى المبارك يكثر فيه تهنئة الأصدقاء والمعايدات بهذه المناسبة السعيدة المباركة لذا يحتل عنوان " عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء" تصدر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، حيث يرغب المسلمون والمسيحيون بتبادل التهاني بهذه المناسبة الشريفة .
عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022
وفي ظل الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية أفضل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بين الأصدقاء باللهجتين الفصحى والعامية .
رسائل عيد الأضحى للأصدقاء بالفصحى
- اقترب عيد الأضحى المبارك، ونحنُ إذ نهنئكم بقدومه نبعث لكم أجمل عبارات التهنئة والتبريك
- ما أجمل العيد يا صديقي عندما يعود إلينا وأنت ما زلت قربي تملأ حياتي حبًا وصفاء!
- اقترب العيد وتذكرتُ أنك لي صديقًا وأيّ عيد يطيب إلا بقربك، كلّ عام وأنت بخير.
- كل عام وأنت بخير قد أقولها كل ساعة، لكن تلك التي تأتي إليك تخرجُ من بين جوانحي مفعمة بالحُب والدعاء.
- ها قد جاء العيد يا صديقي يحمل معه كل جميل، وأجمل تلك الأشياء عيدٌ أنت فيه خير صديق، كل عام وأنت بخير.
- لا يغرنك يا صديقي كثرة المهنئين بالعيد، وأنا يغمرني الصدق أهفو إليك قائلًا: كل عامٍ وأنت بخير.
- ها قد جاء صباح العيد ومعه كل جديد، صداقتنا تتجدد كل عيد، وكل عيد وأنت سعيد.
- لا تفكر بمن سَلا، وعنكَ أغمض المُقلَ، في حنايا الروح لك مضاجعٌ، ولو سَلوتَنا ما سلونا أعاده الله عليكَ وعلينا.
- أنا مثلهم هنأتُكَ بالعيد لكن أضف على تهانيهم رقم أربعين، وأضعافَهُ الملايين، كل عام وأنت لعيني نظرها.
- ربي ها أنت تسمعُ دعائي، فأرجوك أن تحفظ لي أصدقائي وتديم عليهم الصحة والعافية وأن تجعل أيامهم كلّها أعيادًا، كل عام وأنتم بخير.
- من قلبٍ ملؤه الدعاء أقولُ لكم: كل عام وأنتم تعبقون في فؤادي كما يعبقُ عطرُ الزهور.
- ما أصدق المشاعر التي ليس لها مثيل! سيّما تلك التي تكونُ في عيدٍ تملؤه عبارات الدعاء والحجيجُ قادمون، كل عام وأنت صديقي.
- قد أقولها مرارًا وتكرارًا، لكنها حين تتجه صوبك تكون من أصدق ما أقول، كل عام وأنت صديقي للأيام كلّها.
رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022للأصدقاء بالفصحى
- صديقي الصدوق، الغالي على قلبي، أتمنى لك عيدًا سعيدًا ملؤه الفرح والوئام. لبس الأطفالُ ثياب العيد وأعدّت الأمهات قهوة الصباح وجلستُ أنا لأخُط إليكَ أجمل تهاني العيد.
- قبل وقفة الحجيج على جبل عرفات، وقبل إرسال التهاني من كل الجهات، أقول لكَ: كل عام وأنت بخير.
- قبل توقف الإرسال وتزاحم الرسالات، أرسل لكَ أجمل التهاني والتبريكات.
- لا تقل إنني نسيتُكَ في هذا العيد، فلا تهاني ولا تبريكات تبدأ بغير اسمك الغالي، كل عام وأنت بخير وغيركَ به لا أبالي.
- لا تنس يا صديقي تفقُد رسائلكَ قبل العيد، فمُؤكدٌ أنك ستجد مني ألف بريد يقول لكَ كل عامٍ وأنتَ سعيد.
- عيد سعيد يا أغلى الناس، عيد سعيد يا أرق إنسان، عيد سعيد من قلب كلّه نبضٌ يقول: كلُ عامٍ وأنت سعيد.
- للعيدِ يومٌ ويومانِ وثلاثة وأربعة، إلّا عيدٌ فيه أنت صديق يفوقُ آلاف الأعوام، فكلُ عامٍ وأنت لي خيرُ الأنام.
- ذهبَت كل العيون للنوم إلّا عينٌ باتت ترقب الساعة كي تُلقي عليكَ أول رسالةٍ قبل شروق شمسِ يوم العيد كل عام وأنت بخير.
رسائل تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء بالعامية
- كل عام وأنت بخير يا وجه الخير، كل عام وانت الصديق الصدوق، اللي بنور وجهه بشوف الخير.
- كل عام وأنت بخير، أنقلها لك على جناح الطير، يلّي نور القمر بوجهك غير، كل عام وانت مخلي حياتي مثل زهرة النوير.
- مرّت أعياد وانت طيب، يا قريب من القلب يا حبيِّب، يا صافي الروح كل سنة وانت طيِّب. أقدم لك من قلب صافي، أجمل التهاني وانت مثلك عزيز ما في، كل سنة وانت هَني ومتعافي.
- قلبي صبَّح يرفرف، يريد يطير ويعزفلك من أجمل الألحان، وانت بعدك نايم وما تعرِف، كل عام وانت لقلبي صديق ما له وصِف.
موعد عيد الأضحى المبارك 2022
أعلنت دار الإفتاء المصرية الأسبوع الماضي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بداية من يوم الخميس الماضي وبذلك يكون يوم الجمعة القادم هو التاسع من ذي الحجة اي وقفة عرفات، ويوم السبت المقبل العاشر من ذي هو أول أيام عيد الأضحى وهو الموافق 9 يوليو 2022.