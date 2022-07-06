عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

عيد الأضحى المبارك يكثر فيه تهنئة الأصدقاء والمعايدات بهذه المناسبة السعيدة المباركة لذا يحتل عنوان " عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء" تصدر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، حيث يرغب المسلمون والمسيحيون بتبادل التهاني بهذه المناسبة الشريفة .

وفي ظل الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية أفضل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بين الأصدقاء باللهجتين الفصحى والعامية .

اقترب عيد الأضحى المبارك، ونحنُ إذ نهنئكم بقدومه نبعث لكم أجمل عبارات التهنئة والتبريك

ما أجمل العيد يا صديقي عندما يعود إلينا وأنت ما زلت قربي تملأ حياتي حبًا وصفاء!

اقترب العيد وتذكرتُ أنك لي صديقًا وأيّ عيد يطيب إلا بقربك، كلّ عام وأنت بخير.

كل عام وأنت بخير قد أقولها كل ساعة، لكن تلك التي تأتي إليك تخرجُ من بين جوانحي مفعمة بالحُب والدعاء.

ها قد جاء العيد يا صديقي يحمل معه كل جميل، وأجمل تلك الأشياء عيدٌ أنت فيه خير صديق، كل عام وأنت بخير.

لا يغرنك يا صديقي كثرة المهنئين بالعيد، وأنا يغمرني الصدق أهفو إليك قائلًا: كل عامٍ وأنت بخير.

ها قد جاء صباح العيد ومعه كل جديد، صداقتنا تتجدد كل عيد، وكل عيد وأنت سعيد.

لا تفكر بمن سَلا، وعنكَ أغمض المُقلَ، في حنايا الروح لك مضاجعٌ، ولو سَلوتَنا ما سلونا أعاده الله عليكَ وعلينا.

أنا مثلهم هنأتُكَ بالعيد لكن أضف على تهانيهم رقم أربعين، وأضعافَهُ الملايين، كل عام وأنت لعيني نظرها.

ربي ها أنت تسمعُ دعائي، فأرجوك أن تحفظ لي أصدقائي وتديم عليهم الصحة والعافية وأن تجعل أيامهم كلّها أعيادًا، كل عام وأنتم بخير.

من قلبٍ ملؤه الدعاء أقولُ لكم: كل عام وأنتم تعبقون في فؤادي كما يعبقُ عطرُ الزهور.

ما أصدق المشاعر التي ليس لها مثيل! سيّما تلك التي تكونُ في عيدٍ تملؤه عبارات الدعاء والحجيجُ قادمون، كل عام وأنت صديقي.