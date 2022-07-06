الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في إطار مباردة «وصل الخير 2»..

«حياة كريمة» تبدأ توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية اليوم احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

صندوق مواد غذائية
صندوق مواد غذائية
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفرت مؤسسة حياة كريمة ٦٠ ألف صندوق مـواد غذائيـة، لتوزيعها علـى الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكـز المرحلـة الأولـى مـن المبادرة الرئاسية «حـيـاة كـريمـة»، وذلك تزامنًا واحتفالًا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقامت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة اليوم ببدء التوزيع في ٥٢ مركزًا بواقع ٢٠ محافظة من محافظات الجمهورية، وهى: الإسماعيلية والإسكندرية والأقصر والبحيرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية والمنوفية والمنيا وأسوان وبني سويف وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفرالشيخ والوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «وصل الخير ٢» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني وأعضائه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعي هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العبء عن كاهل الأسر في قري حياة كريمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

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