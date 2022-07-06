تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. «الوطنى للعمل الأهلى» يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحى بقيمة نصف مليار جنيه

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى إطار الاستعدادات لعيد الأضخى المبارك، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة إجمالية بلغت نحو نصف مليار جنية مصري، حيث قامت الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرءوس وإجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واستهدف بنك الطعام أن يستقبل مجزر وادينا بأبوسمبل طاقة إجمالية 2000 أضحية خلال أيام العيد، وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة لإجراء عمليات الذبح، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

أما جميعة الأورمان، فقد استهدفت استقبال 1000 أضحية في 6 مجازر مقسمة على محافظات "بني سويف– البحيرة– الدقهلية– القليوبية- الفيوم"، وذلك خلال أيام العيد، وستضيف الأورمان 1300 طن أضاحي سيتم ذبحها بالخارج "الهند- الرازيل"، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

كما استهدفت مؤسسة مصر الخير أن تستقبل 3000 أضحية في ثلاثة مجازر، وهي مجزر البشاير بالسادات، ومجزر الفيوم، ومجزر أبوسمبل بالحجر البيطري بأسوان، مضافة إليها عمليات الذبح اليدوي والتوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تستعد مؤسسة صناع الحياة لذبح ٧٠٠ رأس ماشية ما بين عجول وماشية، هذا بالإضافة إلى توزيع ٢٠ ألف كيلو من اللحوم، بحيث يكون إجمالي المستفيدين ٧٠ ألف أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعداد مؤسسة صناع الخير لذبح 100 أضحية بلدي ليتم توزيعها في نطاق 5 محافظات هي الأقصر والبحيرة والغربية والفيوم وأسيوط.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وحلول عيد الأضحي المبارك، حيث تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلى تجهيز العرائس، وذلك بتكلفة إجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر بـ٦٢٥ مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من ٣٠ يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم ٢٤ جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كلًا من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.