التحفظ على جثة شاب متعفنة فى منزله بطنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب يبلغ من العمر 42 سنة داخل شقته ومتوفى منذ يومين عقب انبعاث رائحة كريهة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة شارع الإمبابي مع سيف الدولة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع حالة الوفاة منذ نحو يومين تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.