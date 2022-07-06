8 مصابين فى انقلاب سيارة بطريق «القصير - مرسى علم»

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق "القصير - مرسى علم"، بمحافظة البحر الأحمر.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - مرسى علم، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة .



ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وتبين أن إصابتهم متوسطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.