الأربعاء 06 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين فى انقلاب سيارة بطريق «القصير - مرسى علم»

جريدة الدستور
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أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق "القصير - مرسى علم"، بمحافظة البحر الأحمر.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - مرسى علم، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة .

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وتبين أن إصابتهم متوسطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

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