رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم وشروط التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية

مسابقة 30 ألف معلم من أهم الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الخريجين من كليات التربية والآداب بالتخصصات المختلفة فهم انتظروا أن يفتح باب التعيين مرةً أخرى فهناك دفعات يمتد عمر تخرجها لـ١٠ سنوات لكن لم تحظى بتعيين وأخيرًا فُتح الباب من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم السبت الماضي وباب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية.

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

ويكثف الخريجون في محافظات مصر المختلفة خلال هذه الأيام عن رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم والتي اقتصرته وزارة التربية والتعليم على التقديم الالكتروني فقط ويمكن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنـــا.

وهو رابط تابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن المقرر غلق باب التقدم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 يوم 24 من يوليو الجاري.

عدد الوظائف المتاحة في مسابقة الـ30 ألف معلم

وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم 2022 إن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

الجدير بالذكر انه يقدر إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال بعدد 15.187 ألف وظيفة، وبلغ عدد الأماكن الشاغرة في وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بنحو 14.813 ألف وظيفة.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

مصري الجنسية

لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

حسن السيرة والسمعة

غير محكوم عليه بأي عقوبة جنائية من قبل

لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي

يكون المتقدم خريج كلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي أو ابتدائي

أن لا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد

أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

أن يكون المتقدم أحد خريجي الأقسام التالية بكلية التربية والتعليم أو التربية النوعية (تعليم أساسي- ابتدائي/ معلم فصل)

التقدير العام لا يقل عن جيد للمتقدمين على وظيفة (معلم فصل)

أما بالنسبة للمتقدمين لوظيفة رياض الأطفال أن يكون خريجي كلية تربية رياض الأطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/طفولة مبكرة بكليات التربية أ التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض الأطفال.

ويشترط أن يكون تقدير المتقدم لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال هو "جيد"

المحرمون من مسابقة 30 ألف معلم 2022

وفي بيان سابق أوضح وزير التربية والتعليم أن «لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية (الحاصلين على دبلوم تربوي) التقديم في المرحلة الأولى من المسابقة".

وسيتم فتح الباب لهم للتقديم في مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم خلال المراحل اللاحقة وهي خطة موضوعة مسبقًا من قبل الدولة وسيتم تنفيذها على مراحل لتطوير العملية التعليمية .