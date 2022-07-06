أدلة استندت إليها المحكمة قبل صدور حكم الإعدام على قاتل «نيرة أشرف»

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقًا على المتهم محمد عادل؛ لارتكابه واقعة قتل الطالبة نيرة أشرف مع سبق الإصرار والترصد.

وكان هناك العديد من الأدلة المادية والمعنوية التي استندت إليها من وقائع ثابتة في حكمها على المتهم، وهي إجراء المتهم معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، واعترافه بكافة تفاصيلها.

وتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت تفاصيل الواقعة، وأقوال شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة، وكان على اطلاع بتهديدات المتهم المستمرة للفتاة، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي أثبتت مطاردة المتهم للمحني عليها في الجامعة والمنزل، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استندت في تقريرها إلى تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجنى عليها، وتقرير الأدلة الجنائية الخاصة بفحص سلاح الجريمة.