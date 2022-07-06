دعاء النبي في يوم عرفة ومتى يقال

دعاء يوم عرفة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها ملايين المسلمون في هذه الأيام المباركة كونه من أفضل الأدعية ولم يتبق الكثير على هذا اليوم المبارك، الذي أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- باغتنامها والحرص على ترديد دعاء يوم عرفة، الذي قد يكون طوق النجاة وبوابة الخيرات والأرزاق والعتق من النار ومفتاح تقرب إلى الله، وقد أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى أفضل صيغة من دعاء يوم عرفة وتتكون من ثماني كلمات خفيفات على اللسان ثقيلات في الميزان.

دعاء النبي يوم عرفة

دعاء يوم عرفة كان من أهم النصوص التي وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وكان الرسول الكريم في حديثه عن يوم عرفه يروي انه من أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عباده من النار، وله فضل عظيم ، وهو من المواقيت التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في يوم عرفة ؛ لما ورد في موطأ مالك، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ» وقف الرسول في عرفة وردد هذا الدعاء لذا يستح تردديه اقتداءً به .

أدعية الصحابة في يوم عرفة

كان لبعض الصحافة الشرف في مصاحبة الرسول في عرفة في حجته الوحيدة التي سميت بـ" حجة الوداع " ومنهم من أكمل في أداء الفريضة بعد وفاته- صلى الله عليه وسلم-، ووردت عن الصحابة -رضوان الله عليهم- عدّة أدعية في يوم عرفة، ومنها ما يأتي: ورد عن ابن مسعود تفضيله الدعاء بقوله: "سبحان الذي في السماء عرشُهُ، سبحان الذي في الأرض موطئُهُ، سبحان الذي في القبور قضاؤُهُ، سبحان الذي في الهواء روحُه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرضين، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه".

ورد من دعاء ابن عمر -رضي الله عنه- قوله: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريك لهُ له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهم اهدِنا بالهُدى وزيِّنا بالتقوى واغفرْ لنا في الآخرةِ والأولى، ثم يخفضُ صوتَه ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلِك وعطائِك رزقًا طيبًا مباركًا، اللهم إنك أمرتَ بالدعاءِ وقضيتَ على نفسِك بالاستجابةِ، وأنت لا تُخلفُ وعدَك ولا تكذبُ عهدَك، اللهم ما أحببتَ من خيرٍ فحبِّبهُ إلينا ويسِّرهُ لنا، وما كرهتَ من شيءٍ فكرِّههُ إلينا وجنِّبناهُ، ولا تنزعْ منا الإسلامَ بعد إذْ أعطيتنَاهُ".

متى يقال دعاء يوم عرفة

يتساءل المسلمون عن الأوقات التي يستحب فيها ترديد دعاء يوم عرفة وهي يردد في وقفة عيد الأضحى ويكون يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا ، فمن المقرر لها فلكيًا أن تكون يوم الجمعة السابع من يوليو يوليو ويكون العيد في اليوم التالي الستين التاسع من يوليو آي يوم العاشر من ذي الحجة ، وتسمى وقفة عيد الأضحى 2021 وقفة عرفات أو يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.