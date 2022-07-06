الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الرؤية.. استمرار حبس المتهم بقتل والد طليقته بالمنوفية

جريدة الدستور
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حبس شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول التابعة لمركز منوف طعنا بسكين فى الرقبة، لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش، محمد سالم، معاوني مباحث مركز شرطة منوف، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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