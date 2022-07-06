الرئيس السيسي: «لو عندنا 100 ألف دارس عندهم مقومات هصرف عليهم»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا عاملين اليوم ده للمصريين والدولة المصرية علشان نلقي الضوء على أهمية الموضوع ده علشان مستقبل بلادنا وأولادنا.. من فضلك يا دكتور عمرو خد راحتك وبراحة علشان الناس تعرف».

وأضاف خلال افتتاح منصة «مصر الرقمية»: «عملنا ده علشان نقول للناس إذا كنتم بتتكلموا في التعليم وعاوزين تعرفوا التعليم اللي يبقا ليه فرصة حقيقية لبلادنا وأولادنا في العمل.. اللي إحنا بنتكلم عليه اليوم كله معمول علشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد سواء التعليم أو المبادرات المطروحة أو حتى اللي ممكن يتعمل علشان ندي فرصة حقيقة للموضوع».

وتابع: «لما عملنا مسابقة طلع 111.. بفكركم بالموضوع وساعتها قابلني الدكتور خالد وزير التعليم العالي وقالي لو عملنا مسابقة غير كده هنجيب عدد أكبر من كده وأنا بقول يا ريت والله يا خالد.. بقولك الكلام ده والله يا خالد وأتمنى والله العظيم لو اتوجد 100 ألف دارس عندهم المقومات دي هصرف عليهم 12 مليار جنيه في تعليمهم هاتوا الـ100 ألف».