بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات افتتاح مشروعات «مصر الرقمية»

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي سيشهد إطلاق منصة «مصر الرقمية» وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر «الفيديو كونفرانس» مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلًا عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.