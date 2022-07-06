الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشهد الرئيس السيسي، فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.