الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن عامل توفي داخل حمام منزله في سوهاج

جثة
جثة
ads

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، باستخراج تصريح دفن جثة عامل توفي، داخل حمام منزله عقب إصابته بسكتة قلبية.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مُساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب، يُفيد بوفاة عامل داخل دورة مياه منزله، وتم نقل الجثة للمستشفى العام بجرجا، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وصول «محمد.ف.ع»، 35 سنة، عامل إلى مستشفي جرجا العام، ويقيم دائرة قسم جرجا «جثة هامدة»، وتبين وجود سحجة بالوجه ونزيف بالأنف.

وبسؤال شقيقه «ممدوح.ف.ع»، 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أقرَّ بأنه أثناء تواجد شقيقه بدورة المياه بالمنزل سقط مغشياً عليه، مما أدي إلي إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجه سطحية بالجمجمة من الأمام نتيجة سقوطه علي الأرض بعد الوفاة ولا توجد ثمة إصابات أخري، وأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكته قلبية»، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

الإعدام شنقًا لقاتل نيرة أشرف

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية قبل افتتاح مشروعات مصر الرقمية

فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ليفل جديد .. أصل هي اللي استفزته!

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم