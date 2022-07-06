حبس عامل قتل شقيقه بسبب سلاح نارى فى سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه اعتراضا على شراء سلاح ناري بمركز طما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يقيد بمقتل سائق توك توك على يد شقيقه بدائرة المركز بسبب نشوب خلاف بينهما لاعتراض المجنى عليه على شراء شقيقه الجانى سلاحا ناريا، والذى استخدم في ارتكاب الجريمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد وكيل الفرع بوصول حسام أ م 30 سنة سائق توك توك ويقيم دائرة مركز طما "جثة هامدة" إلى المستشفى المركزي بطما نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة.

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين المتوفي وشقيقه المدعو هاني أ م 25 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بسبب اعتراض المتوفي علي قيام شقيقه بشراء سلاح ناري “فرد روسي” قام علي أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من السلاح المشار إليه تجاه المجني عليه تم مما أدي لوفاته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العام التي تولت التحقيق.