الأربعاء 06 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل قتل شقيقه بسبب سلاح نارى فى سوهاج

حبس عامل
حبس عامل
ads

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه اعتراضا على شراء سلاح ناري بمركز طما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يقيد بمقتل سائق توك توك على يد شقيقه بدائرة المركز بسبب نشوب خلاف بينهما لاعتراض المجنى عليه على شراء شقيقه الجانى سلاحا ناريا، والذى استخدم في ارتكاب الجريمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد وكيل الفرع بوصول حسام أ م 30 سنة سائق توك توك ويقيم دائرة مركز طما "جثة هامدة" إلى المستشفى المركزي بطما نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة.

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين المتوفي وشقيقه المدعو هاني أ م 25 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بسبب اعتراض المتوفي علي قيام شقيقه بشراء سلاح ناري “فرد روسي” قام علي أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من السلاح المشار إليه تجاه المجني عليه تم مما أدي لوفاته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العام التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العبث بعقول المصريين

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

الإعدام شنقًا لقاتل نيرة أشرف

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية قبل افتتاح مشروعات مصر الرقمية

فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ليفل جديد .. أصل هي اللي استفزته!

ماجد حبته

منتدى السلام الدولى.. الصينى

إبراهيم داود

حكاية رجل مهم

محمد المعموري

ثورة 30 يونيو.. وملحمة 3 يوليو

مؤمن المحمدي

الجهادى

جمال رشدي

ناتو شرق أوسطى

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم