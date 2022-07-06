الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يهتم المسلمون بالبحث عن أول أيام عيد الأضحى 2022 والذي يتم الاحتفال به في العاشر من ذي الحجة من كل عام ويسبقه بيوم إجازة وقفة عرفات والتي يقف بها الحجاج المسلمون على جبل عرفات بمكة المكرمة والتي تعد من أهم شعائر الحج لدى المسلمين.

وتصدر البحث عن أول ايام عيد الأضحى 2022 مؤشرات بحث جوجل مع اهتمام المصريين بها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022.

ماهو أول أيام عيد الأضحى 2022

يحتفل المسلمون في ١٠ ذي الحجة بأول أيام عيد الأضحى والذي يوافق هذا العام ٩ يوليو ٢٠٢٢، بعد أن أعلنت المحكمة العليا في السعودية الخميس 30 يونيو 2022 غرة شهر ذي الحجة، وبذلك تكون وقفة عرفةر يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، وأول أيام عيد الأضحى المبارك توافق يوم السبت 9 يوليو.

وتترك الدولة العربية للسعودية تحديد أول أيام شهر ذي الحجة لالتزام الجميع بالوقوف على عرفة في يوم واحد.

كما حددت دار الإفتاء المصرية الخميس الماضي غرة ذي الحجة على أن يكون يومَ الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت الموافقَ التاسع من شهر يوليو هو اول ايام عيد الاضحى 2022.

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إجازة عيد الأضحى

حدد مجلس الوزراء أجازة عيد الأضحى المبارك بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام، لتبدأ يوم الجمعة ٨ يوليو وتمتد حتى الخميس على أن يكون موعد عودة الموظفين لأعمالهم يوم الأحد ١٨ يوليو .

كما حددت وزارة القوى العاملة إجازة القطاع الخاص بنفس عدد أيام الاجازة، وذلك وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية بالمناسبات والأعياد.

وقررت  منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت (9 يوليو الجاري) حتى الخميس (14 يوليو)؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443

أفضل دعاء يوم عرفة مكتوب طويل 2022| أدعية يوم عرفات

أول أيام عيد الأضحى جبل عرفات عيد الأضحى ماهو اول ايام عيد الاضحى 2022 دار الافتاء المصرية إجازة عيد الأضحى وزارة القوى العاملة

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وائل لطفي

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