الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6-7-2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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سجل سعر الريال السعودي ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-7-2022 فى البنوك المصرية، مع زيادة الطلب عليه بالتزامن مع بداية موسم الحج وسفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة ولجؤهم إلى تبديل الجنيه المصري بالريال السعودي مما أدى إلى ارتفاع سعر الريال السعودي في أغلب البنوك العاملة في مصر.

 
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

*سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري  5.252 للشراء، و5.04 للبيع.

* البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي، عند 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.


*سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، أفضل أسعار بيع بين البنوك بسعر وصل لـ5.04 جنيه.

* سعر الريال السعودي في المصرف المتحد شراء 4.8554 جنيه.


*سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 5.0163 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

*سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.0005 جنيه للشراء و5.0179 جنيه للبيع.

*سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس نحو5.0023 جنيه للشراء و5.0427 جنيه للبيع.

*سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي:
4.9927 جنيه للشراء و5.0351 جنيه للبيع.

*سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.9944 جنيه للشراء و5.0099 جنيه للبيع

*سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 5.006 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.

*سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 4.8554 جنيه للشراء و5.0427 جنيه للبيع.

*سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.8857 جنيه للشراء و5.0498 جنيه للبيع

 

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رئيس بعثة الحج يؤكد تعاون البعثات النوعية الثلاث لخدمة الحجاج

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أسعار العملات العربية


*وفقا لموقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مسجلًا 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

*سجل متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 60.71 جنيه للشراء، و61.06 جنيه للبيع، مقابل 60.74 جنيه للشراء، و61.04 جنيه للبيع، أمس.

*سجل سعر الريال العماني

47.66 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع.

محافظة الجيزة: حظر ذبح الأضاحي بالطرق العامة

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وائل لطفي

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