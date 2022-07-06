سعر الدولار اليوم الاربعاء 6-7-2022 فى بنوك مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في أغلب البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الأجنبية، وواصل سعر الدولار الاستقرار امام الجنيه المصري، مع حفاظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة رغم اتجاه البنك الفيدرالي الامريكي الي رفع سعر الفائدة لأربع مرات متتالية.

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها خلال تعاملات أمس بينما سجل في أكبر البنوك المحلية، وهو البنك الأهلي المصري، عند 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



* بنك مصر عند 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.



* استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع

*وصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني إلى 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC* نحو 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

*سعر الدولار فى المصرف العربي الدولي

18.74 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

*سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي بنحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

*سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي إلى 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

*سعر الدولار في بنك المشرق إلى 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

*سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

*وصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني إلى 18.76 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

*وصل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامى 18.78 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع.

*بلغ سعر الدولار في بنك المشرق 18.76 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

*سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 18.74 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

أسعار العملات



*ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 19.95 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، مقابل 19.93 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، أمس.

* تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.88 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، مقابل 19.91 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع، أمس.



* صعد سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، إلى مستوى 23.35 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع، مقابل 23.22 جنيه للشراء، و23.33 جنيه للبيع، أمس.